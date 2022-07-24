Учёные назвали три основных симптома при заражении подштаммами “Омикрона” ВА.4 и ВА.5

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В Европе продолжается новая волна коронавирусной инфекции, вызванная подвариантами штамма “Омикрон” BA.4 и BA.5. Поэтому важно понимать, как проявляется начало заболевания, на какие симптомы нужно обратить внимание.

Ключевая особенность подвариантов BA.4 и BA.5 – крайне высокая способность к передаче, проще говоря – заразность. Практика показывает, что ими заражаются и те, кто прошел полную вакцинацию, и люди, сделавшие бустерные прививки, передаёт rg.ru.

Эти подварианты “Омикрон”-штамма “могут ускользать от иммунитета и легче передаваться”, сообщает ресурс ZOE COVID Study. (Для сведения, ZOE COVID Study – это крупнейшее в мире текущее исследование COVID-19 и других проблем здоровья, которое проводят британские ученые. В программе участвуют более 4,5 миллионов человек по всему миру).

Течение заболевания при заражении этими вариантами протекает несколько иначе: главными признаками являются боль в горле, насморк и осипший голос.

Также эксперты перечислили другие симптомы, на которые жалуются заболевшие этими вариантами “Омикрона”.

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