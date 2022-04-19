Учёные назвали основные симптомы новой разновидности омикрон-штамма

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Подвариант-омикрон BA.2 всё ещё находится на подъёме во многих частях мира, и его симптомы совпадают с симптомами простуды, гриппа и аллергии, поэтому без тестирования может быть сложно определить, переболели ли вы вирусом. По оценкам экспертов, есть несколько признаков, свидетельствующих о наличии BA.2.

Симптомы BA.2 очень похожи на простуду, поэтому, если вы недавно чувствовали себя плохо, это мог быть новый омикрон-штамм, передает rg.ru.

– У людей, как правило, чаще болит горло. У них также могут наблюдаться заложенность носовых пазух и головные боли, – сказал доктор Клэй Марш.

По его словам, в Южной Африке, где учёные наиболее полно задокументировали новый омикрон-вариант, около 40 процентов этих инфекций были относительно бессимптомными. Эксперты говорят, что симптомы BA.2, как правило, не включают “обычные” симптомы COVID-19, такие как потеря обоняния и вкуса.

По данным медицинской компании ZOE, если вы недавно испытывали необъяснимое головокружение или усталость, это может быть BA.2. Ведущий научный сотрудник компании, профессор Тим Спектор пояснил, что у большинства пациентов с BA.2 болезнь протекает быстрее, чем в случае заражения предыдущими штаммами.

– Хорошая новость заключается в том, что большинство инфекций протекают в легкой форме, при этом симптомы длятся в среднем в течение более короткого времени, чем дельта-вариант, – уточнил эксперт.

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