Ученики столичного лицея сыграли со звёздами мирового футбола на отремонтированном примарией стадионе

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Легендарные футболисты Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шеррер, Робби Кин и Надин Кесслер, а также президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин, футбольный посол УЕФА Звонимир Бобан и другие находятся в Кишинёве. Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, именитые футболисты сыграли в футбол с учениками лицея имени Николая Гоголя на новой площадке, отремонтированной примарией Кишинева в сотрудничестве с Федерацией футбола Молдовы.

Звезды мирового футбола были впечатлены проектами, реализуемыми примарией Кишинёва совместно с ФФМ, и в частности проектом «Футбол в школах». С 2020 года мы начали работы по восстановлению футбольных площадок в 6 доуниверситетских учреждениях Кишинёва. На эти цели примария потратила около 7 миллионов леев, а ФФМ оказывает нам помощь в укладке покрытия на этих стадионах. Это пример того, как совместными усилиями осуществляются важные для муниципалитета проекты, – отметил градоначальник.

Такие футбольные площадки есть в 6 учебных заведениях столицы – в лицеях «Михай Витязул», «Ливиу Деляну», «Георге Кэлинеску», «Николае Йорга», «Гаудеамус», «Николай Гоголь» и «Григоре Виеру». В этих учреждениях были созданы футбольные классы для популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни среди детей.

В будущем мы планируем совместно с Федерацией футбола Молдовы создать Академию футбола. В настоящее время существуют определенные бюрократические препятствия, но я думаю, что мы их преодолеем, потому что это касается наших детей. Кроме того, мы намерены в ближайшие 2 года модернизировать многие спортивные площадки при муниципальных учебных учреждениях, а также продвигать спорт даже в маленьких классах, – заявил Ион Чебан.

Он уточнил, что все присутствовавшие на сегодняшнем мероприятии сдали тест на COVID-19.

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