Ученики столичного лицея сыграли со звёздами мирового футбола на отремонтированном примарией стадионе

Ученики столичного лицея сыграли со звёздами мирового футбола на отремонтированном примарией стадионе

Легендарные футболисты Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шеррер, Робби Кин и Надин Кесслер, а также президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин, футбольный посол УЕФА Звонимир Бобан и другие находятся в Кишинёве. Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, именитые футболисты сыграли в футбол с учениками лицея имени Николая Гоголя на новой площадке, отремонтированной примарией Кишинева в сотрудничестве с Федерацией футбола Молдовы. 

Звезды мирового футбола были впечатлены проектами, реализуемыми примарией Кишинёва совместно с ФФМ, и в частности проектом «Футбол в школах». С 2020 года мы начали работы по восстановлению футбольных площадок в 6 доуниверситетских учреждениях Кишинёва. На эти цели примария потратила около 7 миллионов леев, а ФФМ оказывает нам помощь в укладке покрытия на этих стадионах. Это пример того, как совместными усилиями осуществляются важные для муниципалитета проекты, – отметил градоначальник.

Такие футбольные площадки есть в 6 учебных заведениях столицы – в лицеях «Михай Витязул», «Ливиу Деляну», «Георге Кэлинеску», «Николае Йорга», «Гаудеамус», «Николай Гоголь» и «Григоре Виеру». В этих учреждениях были созданы футбольные классы для популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни среди детей.

В будущем мы планируем совместно с Федерацией футбола Молдовы создать Академию футбола. В настоящее время существуют определенные бюрократические препятствия, но я думаю, что мы их преодолеем, потому что это касается наших детей. Кроме того, мы намерены в ближайшие 2 года модернизировать многие спортивные площадки при муниципальных учебных учреждениях, а также продвигать спорт даже в маленьких классах, – заявил Ион Чебан.

Он уточнил, что все присутствовавшие на сегодняшнем мероприятии сдали тест на COVID-19.

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