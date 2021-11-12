Ученики столичного лицея Pro Succes скоро будут заниматься в обновлённом здании

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Здание бывшего учебного заведения, школа №3 по адресу Данте Алигьери, 11а, находится в процессе капитального ремонта. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что позже оно будет передано в эксплуатацию Теоретическому лицею Pro Succes.

– Сейчас в здании трудятся более 40 рабочих. С территории учебного заведения, которое было незаконно отчуждено и на протяжении многих лет оставалось заброшенным, убран мусор, а вокруг здания поставлен забор, – рассказал градоначальник.

В настоящее время внутри здания ведутся работы по ремонту полов, стен и потолков. Отремонтированы кабинеты, коридоры и спортзал.

Одновременно перестраивается фасад учебного заведения, а по окончании здание будет утеплено.

Ранее в школе были заменены внешние окна и отремонтирована крыша. Деньги выделены из муниципального бюджета.

На данный момент ученики лицея Pro Succes занимаются в бывшем здании детского сада. После ремонта в обновлённом корпусе будут учиться дети из V-XII классов.

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