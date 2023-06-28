Учебный год 2023-2024: утверждён план школьных каникул

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Согласно плану начального, среднего и старшего школьного образования, разработанному Министерством образования, культуры и исследований, 2023-2024 учебный год в Республике Молдова начнётся 1 сентября 2023 года и закончится 31 мая 2024 года. В течение этого времени каникулы у школьников будут 4 раза.

Первый семестр: 1 сентября – 22 декабря 2023 года;

Второй семестр: 9 января – 31 мая 2024 года.

Для 9 и 12 классов второй семестр закончится 24 мая 2024 года, передаёт diez.md.

В течение года у учеников будут следующие каникулы:

осенние каникулы: 1–5 ноября 2023 года (пять дней);

зимние каникулы: 23 декабря 2023 года — 8 января 2024 года (17 дней);

весенние каникулы: 8-12 марта 2024 года (пять дней);

пасхальные каникулы: 4-13 мая 2024 года (10 дней).

Для учащихся 1-8 и 10-11 классов летние каникулы начнутся 1 июня 2024 года и продлятся до 31 августа 2024 года (92 дня).

Сессии в средней школе будут проводиться в течение учебного года следующим образом:

зимняя сессия: с 8 по 15 декабря 2023 года;

летняя сессия: с 17 по 24 мая 2024 года.

Экзаменационная сессия будет проходить:

по окончании общеобразовательной школы (9 класса): в период с 3 по 14 июня 2024 года;

по окончании средней школы (12 класса): в период с 3 по 21 июня 2024 года.

Тестирование в начальной школе пройдёт с 15 по 24 мая 2024 года.

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