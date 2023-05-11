Учебный центр в области эпидемиологии открылся в Медуниверситете

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Учебный центр в области эпидемиологии открылся в Государственном медицинском и фармацевтическом университете им. Николае Тестемицану. В нём будут готовить специалистов общественного здравоохранения.

Центр оснащен 15 компьютерами, тремя интерактивными досками, тремя ЖК-телевизорами и семью ИТ-комплектами, предоставленными при поддержке ЕС и ВОЗ. Он предназначен для студентов факультетов медицины и стоматологии, в том числе обучающихся по программам “Общественное здравоохранение” и “Профилактическая медицина”, врачей-резидентов, а также для медицинского персонала, участвующего в процессе непрерывного медицинского образования, которые будут укреплять свои теоретические и практические знания в данной области.

Первый проректор, проректор по учебной работе ГМФУ им. Николае Тестемицану Ольга Чернецки заявила, что создание центра является одним из результатов долгосрочного партнёрства с Министерством здравоохранения, передаёт moldpres.md.

– Центр предоставляет многочисленные возможности для тех, кто учится в университете, и, конечно же, сотрудники кафедры вскоре покажут прекрасные результаты. Что касается медицинской подготовки, учебные программы были приведены в соответствие с требованиями Директивы ЕС о признании званий и квалификаций в медицинской системе. Для полного включения в эту систему необходимы определенные изменения в том, что касается резидентуры, – отметила проректор.

Государственный медицинский и фармацевтический университет им. Н. Тестемицану предлагает учебные программы для подготовки специалистов общественного здравоохранения в области эпидемиологического надзора и укрепления служб иммунизации. По дисциплине “Эпидемиология” ежегодно обучается около 1200 студентов и врачей-резидентов.

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