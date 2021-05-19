Участок железной дороги в Окнице затопило. Движение поездов заблокировано (ВИДЕО)

Участок железной дороги в Окнице затопило. Движение поездов заблокировано (ВИДЕО)

Из-за сильных дождей в селе Брэтушень Окницкого района затопило часть железнодорожных путей. В связи с этим движение поездов было заблокировано. 

Напомним, что сегодня в Молдове действует “жёлтый код”. Так, на большей части территории страны идут сильные дожди (15-45 л/м²). Кроме того, синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с (55-70 км/ч), передаёт publika.md.

Экономических агентов, ответственных за бассейны, призывают контролировать состояние плотин и дамб во избежание наводнений. В экстренных ситуациях людей призывают звонить в службу 112.

 Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md