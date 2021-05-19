Участок железной дороги в Окнице затопило. Движение поездов заблокировано (ВИДЕО)

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Из-за сильных дождей в селе Брэтушень Окницкого района затопило часть железнодорожных путей. В связи с этим движение поездов было заблокировано.

Напомним, что сегодня в Молдове действует “жёлтый код”. Так, на большей части территории страны идут сильные дожди (15-45 л/м²). Кроме того, синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с (55-70 км/ч), передаёт publika.md.

Экономических агентов, ответственных за бассейны, призывают контролировать состояние плотин и дамб во избежание наводнений. В экстренных ситуациях людей призывают звонить в службу 112.

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