Участок улицы Василе Бадиу перекрыт. Как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 10 по 26 сентября будет полностью перекрыто дорожное движение на улице Василе Бадиу в периметре улиц Дойна и Магда Исанос. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ по восстановлению теплотрассы на улице Василе Бадиу.



Движение общественного транспорта меняется следующим образом:

маршрут автобуса №10 – в сторону села Гратиешты: ул. Путней – ул. А. Лупан – ул. Дойна, а далее по установленному маршруту. Обратно: ул. Дойна – ул. А. Лупан – ул. Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №132– в сторону ул. Дойна: ул. Путней – ул. А. Лупан – ул. Дойна, а далее по установленному маршруту. Обратно: ул. Дойна – ул. А. Лупан – ул. Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №184 – в сторону ул. Дойна: ул. Путней – ул. А. Лупан – ул. Дойна – ул. В. Бадиу. Обратно: ул. В. Бадиу – ул. Дойна – ул. А. Лупан – ул. Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей, которые пересекают данную зону, призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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