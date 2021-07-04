Участок улицы в столице перекроют на два месяца: как будет ездить общественный транспорт

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 5 июля по 5 сентября будет перекрыто дорожное движение на улице Василе Бадю – участок между улицами Дойна и Магда Исанос. Такие меры будут предприняты в связи с проведением капитального ремонта термосетей.

В связи с этим маршруты движения общественного транспорта будут изменены.

маршрут автобуса №10 : в сторону села Гратиешты – ул. Путней – ул. А. Лупан – ул. Дойна, а далее по установленному маршруту. Обратно – ул. Дойна – ул. А. Лупан – Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту.

: в сторону села Гратиешты – ул. Путней – ул. А. Лупан – ул. Дойна, а далее по установленному маршруту. Обратно – ул. Дойна – ул. А. Лупан – Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту. маршрут микроавтобуса №132 : в сторону ул. Дойна – ул. Путней – ул. А. Лупан – ул. Дойна, а далее по установленному маршруту. Обратно – ул. Дойна – ул. А. Лупан – ул. Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту.

: в сторону ул. Дойна – ул. Путней – ул. А. Лупан – ул. Дойна, а далее по установленному маршруту. Обратно – ул. Дойна – ул. А. Лупан – ул. Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту. маршрут микроавтобуса №184: в сторону ул. Дойна – ул. Путней – ул. А. Лупан – ул. Дойна – ул. В. Бадиу. Обратно – ул. В. Бадиу – ул. Дойна – ул. А. Лупан – Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.