Участок улицы в центре столицы перекрывают на месяц: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 11 февраля по 18 марта будет перекрыто дорожное движение по улице Александру чел Бун, в периметре улиц Михая Эминеску и Александра Пушкина. На этом участке будут проводиться работы по ремонту водопроводных и канализационных сетей.

В связи с этим микроавтобусы №2, 10, 28, 37, 47, 48 будут ездить следующим образом:

ул. Александру чел Бун – ул. В. Александри – бул. Штефана чел Маре – ул. А. Пушкина и далее по установленным маршрутам.

Кроме того, микроавтобусы №103, 108, 130, 134, 148, 162, 171, 174, 190 будут ездить, как следует ниже:

ул. Александру чел Бун – ул. В. Александри – ул. М. Варлаам – ул. А. Пушкина – ул. Александру чел Бун и далее по установленным маршрутам.

Муниципальные службы приносят гражданам извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данную зону.

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