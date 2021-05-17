Участок улицы в центре столицы перекрыли на месяц. Как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 17 мая по 16 июня будет перекрыто дорожное движение на улице Александру чел Бун в периметре улиц Измаил и Тигина. Ограничение связано с проведением работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей.



В указанный период движение общественного транспорта будет временно реорганизовано следующим образом:

Автобусы №24, №31, №38 и №39 будут ездить по ул. Измаил – ул. Аврам Янку – ул. Тигина, а далее по установленным маршрутам;

будут ездить по ул. Измаил – ул. Аврам Янку – ул. Тигина, а далее по установленным маршрутам; Микроавтобусы №103 и №190: обратно – бул. Д. Кантемир – ул. Аврам Янку – ул. Тигина – ул. Александру чел Бун, а далее по установленным маршрутам.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за доставленные неудобства. Водителей просят объезжать данную зону.

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