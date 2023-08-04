Участок улицы в центре столицы перекроют почти на два месяца

Участок улицы в центре столицы перекроют почти на два месяца

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 7 августа по 1 октября будет перекрыто дорожное движение по улице 31 Августа в периметре Болгарской и Василе Александри. Также будет перекрыт перекрёсток 31 Августа и Армянской. Данная мера связана с проведением ремонтных работ в указанной зоне. 

Водителей призывают объезжать эти участки и соблюдать временные дорожные знаки. Примария просит граждан проявить понимание и приносит извинения за причинённые неудобства.

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