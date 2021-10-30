Участок улицы в центре столицы перекроют на 2 недели: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 1 по 13 ноября будет перекрыто дорожное движение по улице Александру чел Бун, в периметре улиц Армянская и Василе Александри.

На этом участке будут проводиться работы по ремонту водопровода и канализационных сетей. Движение некоторых микроавтобусов будет перенаправлено следующим образом:

Микроавтобусы №103, 108, 171, 174 и 190 будут ездить от улицы Ал. чел Бун до ул. Тигина, М. Варлаам, М. Эминеску, Александру чел Бун и далее по установленным маршрутам. Микроавтобусы №130, 134, 148 и 162 будут ездить от улицы Болгарской до ул. Ал. чел Бун, ул. Армянская, ул. О. Гога, ул. В. Александри и далее по установленным маршрутам.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данную зону.

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