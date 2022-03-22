Участок улицы в центре перекроют на 2 месяца: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 23 марта по 22 мая будет перекрыто дорожное движение по улице Александру чел Бун между улицами Измаил и Тигина. На этом участке будут проводиться работы по ремонту водопроводных и канализационных сетей.

В связи с этим микроавтобусы №103, 108, 171, 174, 188 будут ездить от бул. Д. Кантемира по ул. Измаил, М. Варлаам, А. Пушкина, Александру чел Бун и далее по установленным маршрутам.

Муниципальные службы приносят гражданам извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данную зону.

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