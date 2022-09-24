Участок улицы Сармизеджетуса закрыт: как ездит общественный транспорт

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В связи с ремонтом дорожного покрытия на улице Сармизеджетуса в периметре ул. Н. Зелинского и бул. Дечебал маршруты движения некоторых троллейбусов изменены. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва.

Так, сегодня до 18:00 троллейбусы будут двигаться следующим образом:

№20 и №28: ул. Буребиста – бул. Дачия – бул. Дечебал.

№1: бул. Дечебал – Н. Зелинского – ул. Трандафирилор – бул. Дечебал.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства.

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