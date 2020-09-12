Участок улицы Н. Тестемицану начали асфальтировать: изменён маршрут общественного транспорта

Участок улицы Н. Тестемицану начали асфальтировать: изменён маршрут общественного транспорта

Примария муниципия Кишинев сообщает, что сегодня началась подготовка к асфальтированию участка улицы Н. Тестемицану между улицами К. Вырнав и Гренобле. Работы будут проведены в течение сегодняшнего дня. Всего будет заасфальтировано 9 000 м² дороги. 

До сих пор на указанном участке улицы были установлены новые бордюры, заасфальтирован тротуар и модернизировано уличное освещение. На эти работы из муниципального бюджета было выделено 17,6 млн леев.

В связи с проведением работ маршрут микроавтобуса №112 сокращается до пересечения улиц Н. Тестемицану и К. Вырнав. А автобус №9 был перенаправлен.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки или объезжать данный участок.

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