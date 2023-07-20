Участок улицы Н. Милеску-Спэтару перекрывают. Как будет ездить транспорт

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В столичной примарии сообщают, что с 21 по 23 июля и с 28 по 30 июля будет приостановлено движение по ул. Николае Милеску-Спэтару, на участке между улицами И. Думенюк-Буковина. Здесь будут проводить работы по демонтажу элементов моста.

Движение общественного транспорта в указанный период будет организовано следующим образом:

Автобус №5, туда: от ул. Николае Милеску-Спэтару до ул. И. Думенюк – бул. Мирча чел Бэтрын – диспетчерата; обратно: диспетчерат – бул. Мирча чел Бэтрын – улица И. Думенюк – улица Николае Милеску- Спэтару и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №191 будут ездить до улицы Иона Думенюка.

Также с 4 по 28 июля будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун, на участке между улицей М. Г. Бэнулеску-Бодони и улицей Сергея Лазо, включая пересечения с ул. А. Панн, М. Чеботарь, Сф. Цэрий и С. Лазо.

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