Участок улицы Измаил будет перекрыт до 3 февраля

Участок улицы Измаил будет перекрыт до 3 февраля

Дорожное движение на улице Измаил будет частично перекрыто по улице Измаил в периметре улиц 31 Августа и Штефан чел Маре. Участок будет недоступен водителям до 3 февраля.

Данная мера предпринята в связи с проведением работ по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения, передаёт radiochisinau.md.

Водителей призывают соблюдать требования временно установленных дорожных знаков или объезжать указанный участок.

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