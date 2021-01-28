Участок улицы Измаил будет перекрыт до 3 февраля

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Дорожное движение на улице Измаил будет частично перекрыто по улице Измаил в периметре улиц 31 Августа и Штефан чел Маре. Участок будет недоступен водителям до 3 февраля.

Данная мера предпринята в связи с проведением работ по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения, передаёт radiochisinau.md.

Водителей призывают соблюдать требования временно установленных дорожных знаков или объезжать указанный участок.

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