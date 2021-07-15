Участок улицы Иона Крянгэ временно перекроют. Как будет ездить общественный транспорт

Участок улицы Иона Крянгэ временно перекроют. Как будет ездить общественный транспорт

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 15 июля, будет частично перекрыто движение по улице Иона Крянгэ – между улицами Алба-Юлия и В. Белинского. А в период с 16 по 18 июля этот участок будет перекрыт полностью. Такая мера предпринята в связи с асфальтированием дороги. 

Маршруты движения общественного транспорта будут изменены.

15.07.2021

Троллейбусы:

  • дополнительный маршрут троллейбуса “D” (Балканское шоссе – Медицинский университет) меняется следующим образом: ул. Алба-Юлия – Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – М. Витязул – Колумна – Х. Коанда – И. Крянгэ – Алба-Юлия;
  • маршрут троллейбуса №27 приостанавливается;
  • маршрут троллейбуса №1 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюкан – бул. Штефана чел Маре – Митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони – ул. Букурешть – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут троллейбуса №3 меняется следующим образом: в сторону улицы Алба-Юлия – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут троллейбуса №4 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – Т. Владимиреску – В. Лупу, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут троллейбуса №21 сокращается до ул. Барьера Скулень;
  • маршрут троллейбуса №22 сокращается до парка “Алунелул”;
  • маршрут троллейбуса №38 будет ездить по установленному маршруту;
  • маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту. 

Автобусы:

  • маршрут автобуса №11 сокращается до площади “Унирий Принчипателор”;
  • маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону улицы Алба-Юлия – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

  • маршруты микроавтобусов №101 и №125 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. И. Крянгэ – ул. Конституцией – В. Лупу – К. Стере – А Щусев, а далее по установленным маршрутам;
  • маршрут микроавтобуса №103 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. В. Белинского – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – 31 Августа, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №121 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба Юлия – И. Пеливан – 27 Марта – Каля Ешилор – плащадь Д. Кантемир, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №124 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – В. Лупу, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №174 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Корнулуй – В. Лупу – ул. Конституцией – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – ул. Милано – ул. Каля Ешилор, а далее по установленному маршруту;
  • маршруты микроавтобусов №172 и №185 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – Конституцией – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев, а далее по установленным маршрутам. 

16.07.2021 – 18.07.2021

Троллейбусы:

  • маршрут троллейбуса “D” меняется следующим образом: ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – И. Крянгэ – Алба-Юлия;
  • маршрут троллейбуса №27 приостанавливается;
  • маршрут троллейбуса №1 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюкан – бул. Штефана чел Маре – Митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони – Букурешть – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску. В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут троллейбуса №3 меняется следующим образом: в сторону ул. Алба-Юлия – ул. В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – Т. Владимиреску – В. Лупу, а далее по установленным маршрутам;
  • маршрут троллейбуса №4 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут троллейбуса №21 сокращается до ул. Барьера Скулень;
  • маршрут троллейбуса №22 сокращается до парка “Алунелул”;
  • маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

Автобусы:

  • маршрут автобуса №11 сокращается до площади “Унирий Принчипателор”;
  • маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону улицы Алба-Юлия – ул. И. Крянгэ – В. Белинского – В. Лупу – Конституцией – ул. Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

  • маршруты микроавтобусов №101 и №125 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Ион Крянгэ – ул. В. Белинского – В. Лупу – Конституцией, а далее по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. И. Крянгэ – ул. Конституцией – В. Лупу – К. Стере – А Щусев, а далее по установленным маршрутам;
  • маршрут микроавтобуса №103 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. В. Белинского – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – 31 Августа, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №121 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – площадь Дмитрия Кантемира – Каля Ешилор – 27 Марта – И. Пеливан – Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба Юлия – И. Пеливан – В Белинского – Ион Некулче – Е. Кока – Милано – Каля Ешилор, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №124 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – И. Крянгэ – В. Белинского – В. Лупу – Конституцией, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – В. Лупу, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №174 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Ион Крянгэ – В. Белинского – В. Лупу, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Корнулуй – В. Лупу – ул. Конституцией – И. Пеливан – В. Белинского – И. Некулче – Е. Кока – ул. Милано – ул. Каля Ешилор, а далее по установленному маршруту;
  • маршруты микроавтобусов №172 и №185 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – площадь Дмитрия Кантемира – Каля Ешилор – 27 Марта – Ион Пеливан – Алба-Юлия, а далее по установленным маршрутам. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – Конституцией – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев, а далее по установленным маршрутам.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данную зону.

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