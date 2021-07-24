Участок улицы Иона Крянгэ в эти выходные перекрыт: транспорт перенаправят

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в субботу и воскресенье будет полностью приостановлено движение по улице Иона Крянгэ – между улицами В. Белинский и Е. Кока, в том числе на пересечениях улиц В. Белинского, Шт. Няга и Е. Кока с ул. И. Крянгэ.

В связи с этим маршруты движения общественного транспорта будут изменены.

Троллейбусы:

открывается дополнительный маршрут троллейбуса “D”, который будет двигаться следующим образом: ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусев – М. Витязул – Колумна – Х. Коанда – Каля Ешилор – парк “Алунелул”. Обратно: парк “Алунелул” – Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Конституцией – Алба-Юлия.

Троллейбус №27 приостанавливается.

маршрут троллейбуса №1 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефан чел Маре – ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – ул. Букурешть – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – бул. Штефана чел Маре, далее по установленному маршруту.

маршруты троллейбусов №3 и №4 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленным маршрутам.

маршрут троллейбуса №21 сокращается до ул. Барьера Скулень;

маршрут троллейбуса №22 сокращается до парка “Алунелул”;

маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

маршрут троллейбуса №38 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – М. Витязул – Колумна – Х. Коанда – Каля Ешилор (парк “Алунелул”) – бул. Штефана чел Маре – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – Конституцией – Алба-Юлия – И. Пеливан – Н. Костин, далее по установленному маршруту. В сторону центра города: Н. Костин – И. Пеливан – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу, далее по установленному маршруту.

Автобусы:

маршрут автобуса №11 сокращается до площади “Унирий Принчипателор”;

маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефана чел Маре – ул. С. Лазо – ул. Букурешть – ул. А. Щусев – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – Конституцией – Алба-Юлия, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

маршрут микроавтобуса №101 и 125 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Букурешть – ул. А. Щусев – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – Конституцией – площадь “Унирий Принчипателор”, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. И. Крянгэ – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев, а далее по установленному маршруту.

маршрут микроавтобуса №103 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Х. Коанда – Кантемир – Каля Ешилор – 27 Марта – И. Пеливан, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Н. Костин – И. Пеливан – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – 31 Августа, а далее по установленному маршруту.

маршрут микроавтобуса №121 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Кантемир – Каля Ешилор – 27 Марта – И. Пеливан – ул. Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – 27 Марта – Каля Ешилор.

маршрут микроавтобуса №124 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Х. Коанда – Кантемир – Каля Ешилор – 27 Марта – И. Пеливан, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. И. Пеливан – Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

маршрут микроавтобуса №174 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Х. Коанда – Кантемир – Каля Ешилор – 27 Марта – И. Пеливан – Алба-Юлия – ул. Конституцией, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. Корнулуй – ул. В. Лупу – Конституцией – Алба-Юлия – И. Пеливан – 27 Марта – Каля Ешилор, а далее по установленному маршруту;

маршруты микроавтобуса №185 и 172 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Кантемир – Каля Ешилор – 27 Марта – И. Пеливан – ул. Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – К. Стере – А. Щусев, а далее по установленному маршруту.

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