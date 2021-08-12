Участок улицы Иона Крянгэ перекроют на 2 недели: транспорт перенаправят

Участок улицы Иона Крянгэ перекроют на 2 недели: транспорт перенаправят

Примария Кишинёва сообщает, что с 13 по 27 августа будет приостановлено движение по улице Иона Крянгэ – на участке между бул. Штефан чел Маре и улицей Е. Кока. Движение общественного транспорта в сторону Алба-Юлии не изменится.

На данном участке проведут работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

В указанный период некоторые маршруты общественного транспорта изменятся. С подробностями можно ознакомиться на сайте примарии.

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