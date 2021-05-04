Участок улицы Ион Крянгэ перекроют на несколько дней. Как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 5 по 7 мая будет перекрыто дорожное движение на улице Ион Крянгэ в периметре улиц Виссариона Белинского и Еуджен Кока, в обе стороны. Ограничение связано с проведением работ по прокладке инженерных сетей.



В указанный период движение общественного транспорта будет временно реорганизовано следующим образом:

Троллейбусы

открывается дополнительный маршрут троллейбуса “D” (Балканское шоссе – Медицинский университет), который будет двигаться следующим образом: ул. Алба Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”) – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусев – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – площадь Д. Кантемира – Каля Ешилор (парк “Алунелул”) – бул. Штефан чел Маре – ул. Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. Ион Крянгэ – ул. Алба-Юлия.

работа троллейбуса №27 приостанавливается;

маршрут троллейбуса №1 будет изменён следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефан чел Маре – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску, в сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;

маршрут троллейбуса №3 меняется следующим образом: в сторону ул. Алба Юлия не меняется, в сторону центра города – ул. Алба Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”) – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту;

маршрут троллейбуса №4 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”), в сторону центра города – – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту;

маршрут троллейбуса №21 сокращается от рынка “Дмитрий Кантемир” до ул. Бариера Скулень;

маршрут троллейбуса №22 сокращается от рынка “Дмитрий Кантемир” до парка “Алунелул”;

маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

Автобусы

маршрут автобуса №11 сокращается до рынка “Унирий Принчипателор”;

маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефан чел Маре – ул. С. Лазо – ул. Букурешть – ул. А. Щусев – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. И. Крянгэ – ул. Алба-Юлия, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы

маршруты микроавтобусов №101 и №125 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. Ион Крянгэ – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №103: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Е. Кока – ул. И. Некулче – ул. В. Белинского – ул. И. Пеливан, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №121: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Е. Кока – ул. И. Некулче – ул. В. Белинского – ул. И. Пеливан – ул. Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. Алба Юлия – И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №124: в сторону сектора Буюканы – ул. Е. Кока – ул. И. Некулче – ул. В. Белинского – ул. И. Пеливан, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №174: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Е. Кока – ул. И. Раду – ул. В. Белинского – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. Конституцией – ул. Алба-Юлия – ул. И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Раду – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

маршрут микроавтобуса №185: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. Алба Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусев, а далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят свои извинения за доставленные неудобства.

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