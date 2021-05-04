Участок улицы Ион Крянгэ перекроют на несколько дней. Как будет ездить общественный транспорт

Участок улицы Ион Крянгэ перекроют на несколько дней. Как будет ездить общественный транспорт

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 5 по 7 мая будет перекрыто дорожное движение на улице Ион Крянгэ в периметре улиц Виссариона Белинского и Еуджен Кока, в обе стороны. Ограничение связано с проведением работ по прокладке инженерных сетей. 

В указанный период движение общественного транспорта будет временно реорганизовано следующим образом:

Троллейбусы

  • открывается дополнительный маршрут троллейбуса “D” (Балканское шоссе – Медицинский университет), который будет двигаться следующим образом: ул. Алба Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”) – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусев – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – площадь Д. Кантемира – Каля Ешилор (парк “Алунелул”) – бул. Штефан чел Маре – ул. Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. Ион Крянгэ – ул. Алба-Юлия. 
  • работа троллейбуса №27 приостанавливается;
  • маршрут троллейбуса №1 будет изменён следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефан чел Маре – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску, в сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут троллейбуса №3 меняется следующим образом: в сторону ул. Алба Юлия не меняется, в сторону центра города – ул. Алба Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”) – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут троллейбуса №4 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”), в сторону центра города – – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут троллейбуса №21 сокращается от рынка “Дмитрий Кантемир” до ул. Бариера Скулень;
  • маршрут троллейбуса №22 сокращается от рынка “Дмитрий Кантемир” до парка “Алунелул”;
  • маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

Автобусы

  • маршрут автобуса №11 сокращается до рынка “Унирий Принчипателор”;
  • маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефан чел Маре – ул. С. Лазо – ул. Букурешть – ул. А. Щусев – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. И. Крянгэ – ул. Алба-Юлия, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы

  • маршруты микроавтобусов №101 и №125 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. Ион Крянгэ – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №103: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Е. Кока – ул. И. Некулче – ул. В. Белинского – ул. И. Пеливан, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №121: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Е. Кока – ул. И. Некулче – ул. В. Белинского – ул. И. Пеливан – ул. Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. Алба Юлия – И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №124: в сторону сектора Буюканы – ул. Е. Кока – ул. И. Некулче – ул. В. Белинского – ул. И. Пеливан, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №174: в сторону сектора Буюканы – ул. И. Крянгэ – ул. Е. Кока – ул. И. Раду – ул. В. Белинского – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту, в сторону центра города – ул. Конституцией – ул. Алба-Юлия – ул. И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Раду – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;
  • маршрут микроавтобуса №185: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. Алба Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусев, а далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят свои извинения за доставленные неудобства.

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