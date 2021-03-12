Участок улицы Ион Крянгэ перекроют. Как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 07.00 13 марта до 19.00 14 марта, а также с 07.00 20 марта до 19.00 21 марта будет перекрыто дорожное движение на улице Ион Крянгэ в периметре улиц В. Белинского и Е. Кока. Такая мера будет предпринята в связи с выполнением ремонтных работ.

Так, движение общественного транспорта будет временно реорганизовано следующим образом:

Троллейбусы №1 и №22: в сторону ул. Алба-Юлия – с бул. Штефан чел Маре на ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску Бодони, ул. Букурешть, ул. А. Щусев, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. В. Белинского, ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – с ул. И. Крянгэ на ул. В. Белинского, ул. В. Лупу, ул. К. Стере, ул. А, Щусев, бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Троллейбус №21: маршрут сокращён до ул. Каля Ешилор (Бариера Скулень);

Автобус №11: с ул. Т. Владимиреску (г.Дурлешты) на ул. И. Крянгэ, ул. В. Белинского, ул. И. Пеливан, ул. Алба Юлия, ул. И. Крянгэ, ул. Т. Владимиреску, а далее по установленному маршруту;

Автобус №26: в сторону ул. Алба Юлия – с бул. Штефан чел Маре на ул. С. Лазо, ул. Букурешть, ул. А, Щусев, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. В. Белинского, ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – с ул. И. Крянгэ на ул. В. Белинского, ул. В, Лупу, ул. К, Стере, ул. А, Щусев, бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;

Микроавтобусы №101, 121, 125, 172 и 174: в сторону ул. Алба Юлия – с ул. И. Крянгэ на ул. Е. Кока, ул. П. Чайковский, ул. В, Белинского, ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – с ул. И. Крянгэ на ул. В, Белинского, ул. И. Раду, ул. Е. Кока, ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

Микроавтобус №103: в сторону ул. Алба Юлия – с ул. И. Крянгэ на ул. Е. Кока, ул. И. Некулче, ул. В. Белинского, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – с ул. И. Крянгэ на ул. В. Белинского, ул. И. Некулче, ул. Е. Кока, ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей, которые пересекают данную зону, призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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