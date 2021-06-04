Участок улицы Ион Крянгэ будет полностью перекрыт в ближайшие четыре уикенда. Как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в ближайшие четыре уикенда, то есть 5-6 июня, 12-13 июня, 19-20 июня и 26-27 июня, будет полностью приостановлено дорожное движение по улице Иона Крянгэ – между улицами Алба-Юлия и Штефана чел Маре. В связи с этим маршруты движения общественного транспорта будут изменены.



Троллейбусы:

открывается дополнительный маршрут троллейбуса “D” , который будет двигаться следующим образом: туда – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – бул. Штефан чел Маре Каля Ешилор (парк “Алунелул”). Обратно: ул. Каля Ешилор – бул. Штефан чел Маре – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – ул. Конституией – ул. Алба-Юлия;

, который будет двигаться следующим образом: туда – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – бул. Штефан чел Маре Каля Ешилор (парк “Алунелул”). Обратно: ул. Каля Ешилор – бул. Штефан чел Маре – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – ул. Конституией – ул. Алба-Юлия; маршрут троллейбуса №1 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефана чел Маре – ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – ул. Букурешть – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – бул. Штефана чел Маре, далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефана чел Маре – ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – ул. Букурешть – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – бул. Штефана чел Маре, далее по установленному маршруту; маршруты троллейбусов №3 и №4 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленным маршрутам;

меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод “Аским”). В сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленным маршрутам; маршрут троллейбуса №21 сокращается до ул. Барьера Скулень;

сокращается до ул. Барьера Скулень; маршрут троллейбуса №22 сокращается до парка “Алунелул”;

сокращается до парка “Алунелул”; маршрут троллейбуса №35 меняется следующим образом: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

Автобусы:

маршрут автобуса №11 сокращается до площади “Унирий Принчипателор”;

сокращается до площади “Унирий Принчипателор”; маршрут автобуса №26 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – бул. Штефана чел Маре – ул. С. Лазо – ул. Букурешть – ул. А. Щусев – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Конституцией – ул. Алба-Юлия. В сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституцией – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусев – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

маршрут микроавтобуса №101 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Площадь Д. Кантемира – ул. Каля Ешилор – Милано – Е. Кока – И. Некулче – В. Белински – Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – Пьяца Унирий Принчипателор – ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белинский – И. Некулче – Е. Кока – Милано – Каля Ешилор – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Площадь Д. Кантемира – ул. Каля Ешилор – Милано – Е. Кока – И. Некулче – В. Белински – Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – Пьяца Унирий Принчипателор – ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белинский – И. Некулче – Е. Кока – Милано – Каля Ешилор – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту; маршруты микроавтобусов №121, №172 и №174 меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Площадь Д. Кантемира – Каля Ешилор – Милано – Е. Кока – И. Некулче – В. Белинский – Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – Пьяца Унирий Принчипателор – Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белинский – И. Некулче – Е. Кока – Милано – Каля Ешилор, Х. Коандэ, Митрополит Дософтей, а далее по установленным маршрутам;

меняются следующим образом: в сторону сектора Буюканы – Площадь Д. Кантемира – Каля Ешилор – Милано – Е. Кока – И. Некулче – В. Белинский – Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – Пьяца Унирий Принчипателор – Алба-Юлия – И. Пеливан – В. Белинский – И. Некулче – Е. Кока – Милано – Каля Ешилор, Х. Коандэ, Митрополит Дософтей, а далее по установленным маршрутам; маршрут микроавтобуса №103 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Колумна – М. Витязул – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – В. Белинский, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. В. Белинский – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – 31 Августа, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Колумна – М. Витязул – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – В. Белинский, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. В. Белинский – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – 31 Августа, а далее по установленному маршруту; маршрут микроавтобуса №124 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Е. Кока – И. Некулче – В. Белинский – И. Пеливан, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. И. Пеливан – В. Белинский – И. Некулче – ул. Е. Кока, а далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Е. Кока – И. Некулче – В. Белинский – И. Пеливан, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – ул. И. Пеливан – В. Белинский – И. Некулче – ул. Е. Кока, а далее по установленному маршруту; маршрут микроавтобуса №125 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Букурешть – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – Конституцией – Пьяца Унирий Принчипателор, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – Пьяца Унирий Принчипателор – ул. Конституцией – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – Букурешть, далее по установленному маршруту;

меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. Букурешть – А. Щусев – К. Стере – В. Лупу – Конституцией – Пьяца Унирий Принчипателор, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – Пьяца Унирий Принчипателор – ул. Конституцией – В. Лупу – К. Стере – А. Щусев – Букурешть, далее по установленному маршруту; маршрут микроавтобуса №185 меняется следующим образом: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Конституцией – Пьяца Унирий Принчипателор – И. Крянгэ – Т. Владимиреску – Кодрилор. В сторону центра города – ул. Кодрилор – Т. Владимиреску – И. Крянгэ – Конституцией – В. Лупу, а далее по установленному маршруту.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данную зону.

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