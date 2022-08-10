Участок улицы Букурешть перекроют с завтрашнего дня: как будет ездить транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 11 по 22 августа будет прекращено движение по улице Букурешть на участке между улицами Измаил и Чуфля, а также по улице Льва Толстого (одна полоса) на участке между улицами Алексея Щусева и Букурешть. Маршруты движения общественного транспорта временно изменятся, как указано ниже. Данная мера связана с проведением работ по ремонту инженерных сетей по улице Букурешть и М. Эминеску.



Общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбус №17: бул. Дачия – Чуфля – бул. К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Троллейбус №28: туда – ул. Г. Бэнулеску-Бодони – 31 Августа – ул. А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци и далее по установленному маршруту. Обратно – бул. К. Негруцци – бул. Штефана чел Маре – ул. А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Троллейбус №34: бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля и далее по установленному маршруту.

В этот же период (с 11 по 22 августа) будет перекрыто дорожное движение по улице М. Эминеску в периметре улиц А. Щусева – Букурешть. Кроме того, в период с 8 по 21 августа перекрыто дорожное движение по улице Болгарской в периметре улиц 31 Августа – бул. Штефана чел Маре.

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