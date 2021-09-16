Участок улицы Александру чел Бун перекрывают на полтора месяца: как будет ездить общественный транспорт

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Примария Кишинёва сообщает, что до 24 октября будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун, на участке между улицами Сфатул Цэрий и Марии Чеботарь. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту водопровода и канализационных сетей.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Микроавтобусы №103, 108, 171, 174 – от улицы Александру чел Бун до улицы М. Чеботарь, М. Дософтей, Сф. Цэрий, Ал. чел Бун и далее по установленным маршрутам.

Водителям настоятельно рекомендуется объезжать указанные зоны.

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