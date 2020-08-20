Участок улицы Албишоара временно перекроют: как будет ездить транспорт

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 22:00 22 августа до 06:00 23 августа будет приостановлено движение по улице Албишоара, на участке между улицами П. Рареш и А. Ботезату.

Здесь будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим микроавтобусы №171 и 174 будут курсировать следующим образом:

Туда: улица Албишоара – П. Рареш – Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – Колумна и далее по установленным маршрутам; Обратно: по установленным маршрутам.

Профильные муниципальные службы приносят гражданам свои извинения за причиненные неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели или объезжать данную зону.

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