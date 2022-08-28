Участок улицы Албишоара перекрыт до 22.00: как ездит общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в связи с проведением Фестиваля альтернативного транспорта сегодня до 22.00 перекрыт участок улицы Албишоара – в периметре улицы М. Витязула и бул. Ренаштерий (до моста у Цирка).

В связи с этим общественный транспорт перенаправлен на прилегающие улицы.

Троллейбус 38 (туда-обратно):

И. Крянгэ – Штефана чел Маре – К. Негруцци – Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы 171 и 174:

Митрополит Дософтей – Мария Чеботарь – Колумна и далее по установленным маршрутам.