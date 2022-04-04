Участок улицы 31 Августа закрывают на ремонт: маршрут одного из микроавтобусов изменится

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Как сообщили в столичной примарии, с 5 апреля по 10 июня будет приостановлено движение по улице 31 Августа 1989 года, в периметре улиц Алексея Щусева и Петру Мовилэ.

Также с 5 апреля по 4 июля будет приостановлено движение по 31 Августа, в периметре улиц Измаил и Чуфля. В связи с этим микроавтобусы №103 будут ездить следующим образом:

от улицы И. Крянгэ по бул. Штефана чел Маре – ул. С. Лазо и далее по установленному маршруту.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание, а водителей призывают объезжать указанную зону.

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