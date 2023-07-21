Участок бульвара Мирчи чел Бэтрын перекрывают: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 21 и 22 июля, с 10.00 до 18.00, будет перекрыто дорожное движение по бульвару Мирчи чел Бэтрын в периметре улиц Алеку Руссо и Петру Заднипру (в сторону улицы Петру Заднипру). А 24 и 25 июля, с 10.00 до 18.00, проезд транспорта будет запрещён на этом же участке, но в направлении улицы Алеку Руссо. Данная мера связана с ремонтом дорог.

В указанный период движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

Маршруты троллейбусов №12, 23, 24 и 26 сокращаются до кругового перекрёстка ул. Алеку Руссо-Мирчи чел Бэтрын;

Маршрут троллейбуса №13 сокращается до ул. Вадул-луй-Водэ.

21 и 22 июля автобусы будут ходить следующим образом:

Автобус №5

Туда: ул. А. Руссо – круговой перекрёсток – ул. А. Руссо – ул. М. Садовяну – ул. И. Виеру – ул. М. Спэтару, а далее по установленному маршруту до ул. И. Думенюк.

Обратно: ул. И. Думенюк – по установленному маршруту.

Автобус №23

Туда: ул. Мештерул Маноле – ул. Алеку Руссо – ул. М. Садовяну – ул. И. Виеру, а далее по установленному маршруту.

Обратно: по установленному маршруту.

24 и 25 июля автобусы будут ходить следующим образом:

Автобус №5

Туда: по установленному маршруту.

Обратно: ул. П. Заднипру – ул. М. Садовяну – ул. А. Руссо – круговой перекрёсток – ул. А. Руссо, а далее по установленному маршруту.

Автобус №23

Туда: по установленному маршруту.

Обратно: ул. М. Садовяну – ул. А. Руссо, а далее по установленному маршруту.

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