Участок бульвара Дачия перекрыт: изменены маршруты двух троллейбусов

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С 22 ноября по 10 декабря приостановлено движение по бул. Дачия, по полосе для общественного транспорта в направлении аэропорта, на участке между ул. Христо Ботева и бул. Траян.

Здесь будут проводиться текущие ремонтные работы. В указанный период движение некоторых троллейбусов будет изменено.

Троллейбус №2: бул. Штефана чел Маре, бул. К. Негруцци, бул. Ю. Гагарина, бул. Дечебал, бул. Траян и далее по установленному маршруту.

Троллейбус №22: бул. Штефана чел Маре, бул. К. Негруцци, бул. Ю. Гагарина, бул. Дечебал, ул. Н. Зелинского, ул. Христо Ботева, ул. Индепенденцей, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

Автомобилистов призывают объезжать указанный участок.

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