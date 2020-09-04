Участок Албишоары перекроют до конца недели. Движение транспорта изменится

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Примария Кишинёва сообщает, что с 18:00 сегодняшнего дня до 24:00 6 сентября будет приостановлено движение по улице Албишоара, на участке Г. Виеру – А. Пушкина.

В связи с этим изменятся маршруты автобуса № 19 и пассажирских микроавтобусов №130, 131, 132, 134 и 166.

Так, автобус №19 будет следовать от ул. Албишоара до А. Пушкина, Иерусалимская, Г. Виеру и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №130, 131, 132, 134, 166: от ул. Албишоара до А. Пушкина, Иерусалимская, Г. Виеру и далее по установленным маршрутам.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанный участок.

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