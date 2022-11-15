Участок улицы 31 Августа перекрывают: как будет ездить общественный транспорт

Участок улицы 31 Августа перекрывают: как будет ездить общественный транспорт

С 17 ноября по 25 декабря будет приостановлено движение на улице 31 Августа, на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

В указанный период движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Автобус №26: бул. Штефана чел Маре, ул. А. Пушкина и далее по установленному маршруту;

Троллейбусы №7 и 25 будут курсировать от улицы М. Г. Бэнулеску-Бодони по ул. А. Матеевича, А. Пушкина и далее по установленным маршрутам;

Троллейбусы №16 и №32 будут курсировать от ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони по ул. Колумна, ул. А. Пушкина и далее по установленным маршрутам;

Троллейбусы №30 и №31: бул. Штефана чел Маре, ул. В. Александри, Букурешть, А. Пушкина и далее по установленным маршрутам;

Микроавтобус №103: (туда) ул. Ион Крянгэ, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Также с 17 ноября по 24 декабря приостановят движение на углу 31 Августа – ул. М. Петру Мовилэ и на углу 31 Августа – ул. Сергея Лазо.

С 17 ноября по 12 декабря перекроют улицу Михая Эминеску, между 31 Августа и В. Микле.

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