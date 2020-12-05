Участников воскресной акции протеста призывают к мирному поведению и соблюдению мер защиты от коронавируса

Участников воскресной акции протеста призывают к мирному поведению и соблюдению мер защиты от коронавируса
В Генеральном инспекторате полиции состоялось оперативное заседание с участием министра внутренних дел и глав подразделений МВД. На нём обсуждались меры обеспечения порядка и общественной безопасности на массовых мероприятиях, которые пройдут в Кишиневе завтра, 6 декабря. 

Особое внимание было уделено обеспечению соблюдения правил предупреждения заражения коронавирусом как участниками акций, так и сотрудниками правоохранительных органов. В МВД настоятельно призывают граждан к мирному поведению и соблюдению всех мер защиты от COVID-19.

Людей в состоянии алкогольного опьянения и/или с запрещенными предметами на протест не пустят. Граждан, которые прибудут в Кишинев из районов, просят не садиться за руль после употребления спиртного и быть внимательными во время движения.

– Просим организаторов протеста проявить максимальную ответственность для нормального проведения мероприятия и обеспечения соблюдения всех норм закона, – отмечается в сообщении для прессы полиции. 

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