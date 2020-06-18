Участников нелегальных уличных гонок будут штрафовать или отправлять в тюрьму

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За организацию незаконных автомобильных гонок будут строго наказывать. Организаторам-нарушителям грозят штрафы до 75 тыс. леев или лишение свободы на срок до 2 лет.

Соответствующий законопроект был принят сегодня в парламенте, пишет radiochisinau.md. Участвующих в подобных гонках водителей будут штрафовать на сумму до 32,5 тыс. леев и с лишением права на вождение до 2 лет.

Такие меры были приняты после страшной аварии, произошедшей в мае на бульваре Штефана чел Маре. В результате погибли два человека.

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