Участников ЛГБТ-марша в Яссах закидали яйцами

Участников ЛГБТ-марша в Яссах закидали яйцами

Марш представителей ЛГБТ-сообщества Iasi Pride, который состоялся в Яссах в минувшее воскресенье, был встречен контрманифестацией. Несогласные с шествием люди закидали участников яйцами, отметив, что “Яссы – это не Содом”. 

Примечательно, что и прошлогодний ЛГБТ-марш в Яссах был встречен протестами, сообщает gandul.ro.

В Молдове ЛГБТ-фестиваль намечен на 13-19 июня. Его также планировалось завершить шествием, однако генеральный примар Кишинёва Ион Чебан заявил, что примария не даст разрешение на его проведение.

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