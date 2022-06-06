Участников ЛГБТ-марша в Яссах закидали яйцами

0

Марш представителей ЛГБТ-сообщества Iasi Pride, который состоялся в Яссах в минувшее воскресенье, был встречен контрманифестацией. Несогласные с шествием люди закидали участников яйцами, отметив, что “Яссы – это не Содом”.

Примечательно, что и прошлогодний ЛГБТ-марш в Яссах был встречен протестами, сообщает gandul.ro.

В Молдове ЛГБТ-фестиваль намечен на 13-19 июня. Его также планировалось завершить шествием, однако генеральный примар Кишинёва Ион Чебан заявил, что примария не даст разрешение на его проведение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.