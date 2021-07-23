Участники ликвидации последствий Чернобыльской аварии и их дети получат путёвки в санатории

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Участники ликвидации последствий Чернобыльской аварии и их дети имеют право ежегодно получать в порядке очереди бесплатные путёвки в санатории, расположенные на территории Молдовы и Украины.

По данным Национальной кассы социального страхования, бесплатные путевки выдаются на курорты «Молдова» (Трускавец), «Sănătatea», «Сергей Лазо» и «Золотая нива» (Сергеевка).

Если невозможно получить путёвку на лечение в соответствии с профилем рекомендованного санаторно-курортного учреждения или если есть медицинские противопоказания к санаторно-курортному лечению в соответствии с медицинским заключением, выданным на основании записей в амбулаторной медицинской карте или книжки о развитии ребенка, данные лица имеют право на денежную компенсацию в размере средней стоимости путевки начиная со второго квартала текущего года.

Средняя стоимость путёвки для взрослых в 2021 году составляет 7 115 леев; для детей от 14 до 18 лет – 6 572 лея; для детей в возрасте от 7 до 14 лет – 5 437 леев; для детей в возрасте от 4 до 7 лет – 3 942 лея, пишет moldpres.md.

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