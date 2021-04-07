Участник ОПГ пытался пересечь границу с наркотиками на миллион леев (ВИДЕО)

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли деятельность преступной группы, члены которой ввозили наркотические вещества через таможенный пункт “Леушены”.

Накануне был задержан один из членов ОПГ: при обыске у него изъяли свыше 980 психотропных таблеток, спрятанных под задним сиденьем автомобиля. 43-летнего гражданина поместили под стражу на 30 дней – до заседания суда. Было установлено, что он входил в состав группировки, которая занималась контрабандой различных видов наркотиков.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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