Участник митинга Санду: Причина всего зла в Молдове – Путинская Россия

Участник митинга Санду: Причина всего зла в Молдове – Путинская Россия

Выступивший на митинге Майи Санду председатель Партии национального единства нашёл крайних во всех бедах в нашей стране – Россию и её президента Владимира Путина. Об этом Октавиан Цыку заявил с импровизированной сцены. 

– Причина всего зла в Молдове – Путинская Россия. Это всегда будет нашей главной проблемой. Из-за Додона сапог Путина ступил на нашу землю, как к себе домой, – сказал Цыку. 

Стоит напомнить, в рамках предвыборной кампании Майя Санду обещала избирателям строить нормальные отношения с РФ.

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