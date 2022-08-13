Участки улицы Александру чел Бун перекрывают до октября: как будет ездить общественный транспорт

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Примария Кишинёва сообщает, что с 15 августа до 1 октября будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун, на участке между улицами Измаил и Тигина. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту водопровода и канализационных сетей.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Микроавтобусы №103, 108, 171, 174, 188 – от бул. Дмитрия Кантемира по ул. Измаил, ул. Митрополита Варлаама, ул. А. Пушкина, улица Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.

В этот же период будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун, на участке между улицами Тигина и Сфынтул Георге, и на улице Тигина, на участке между ул. Ав. Янку и Колумна.

Микроавтобусы №103, 108, 166, 171, 174, 190 – от бул. Дмитрия Кантемира по ул. Измаил, ул. Митрополита Варлаама, ул. А. Пушкина, улица Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.

Автобусы №24, 31, 38 и 39 – от ул. Измаил, ул. Митрополита Варлаама, ул. Тигина, бул. Штефан чел Маре, ул. Измаил и далее по установленному маршруту. На период проведения работ конечная остановка этих автобусов перемещается на улицу Тигина 63-63/6 (участок между улицей Митрополита Варлаама и бул. Штефан чел Маре).

Водителям настоятельно рекомендуется объезжать указанные зоны.

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