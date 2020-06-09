Участились случаи поражения людей электрическим током

Участились случаи поражения людей электрическим током

Три человека погибли в прошлом месяце от удара током. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), первый смертельный случай произошёл 26 мая в селе Тигечь Леовского района. Тогда погибли сразу двое.

Во время земляных работ мужчины дотронулись до проводов, пишет agora.md. Их ударило током, оба скончались.

Второй трагический инцидент произошёл 30 мая в теплице на территории сельскохозяйственной фермы в районе Кантемир. Тогда из-за дефектов изоляции прибора погиб один человек и ещё один пострадал.

Все инциденты расследуются.

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