Учащимся младших классов больше не нужно предъявлять ученический билет в общественном транспорте

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Соответствующее решение было принято Главным управлением образования, молодёжи и спорта Кишинёва.

Теперь во время поездки в автобусе или троллейбусе учащиеся начальных классов муниципия будут предъявлять только годовые абонементы, выданные им учебными заведениями.

В случае утери абонемента для оформления дубликата родитель должен будет написать заявление на имя директора образовательного учреждения. Дубликат выдаётся один раз в течение учебного года. В случае повторной потери родителям предстоит оплатить расходы, связанные с оформлением абонемента, пишет suntparinte.md.

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