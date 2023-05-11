Учащиеся профильных учебных заведений больше не будут сдавать экзамены на степень бакалавра

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Учащиеся из профессионально-технических учебных заведений больше не будут сдавать экзамены на степень бакалавра. Согласно проекту поправки к Кодексу об образовании, утвержденному парламентом, будет обязательным только квалификационный экзамен.

По данным Министерства образования и исследований, исключение бакалавриата в профессионально-технических учебных заведениях обусловлено тем, что оно неоправданно ограничивает доступ к рынку труда для выпускников, сдавших квалификационный экзамен, передает ipn.md.

В том же проекте по изменению Кодекса об образовании включены изменения, касающиеся сдачи бакалавриата учащимися общеобразовательных учебных заведений. В частности, третья ежегодная сессия должна быть отменена за определенную плату. Таким образом, будет обеспечен доступ к шести бесплатным экзаменационным сессиям.

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