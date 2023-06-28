Учащиеся Молдовы завоевали четыре бронзовые медали на Балканской олимпиаде по математике

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Сборная Республики Молдова завоевала четыре бронзовые медали на Балканской математической олимпиаде среди юниоров, которая проходила в Тиране (Албания) с 23 по 28 июня.

Бронзовые медали получили Владислав Смокинэ и Даниэль Пуриче (лицей “Оризонт” в Кишинёве), Андрей Танас (столичный лицей “Михай Витязул”) и Давид Поляков (лицей “Да Винчи” в Кишинёве), передаёт moldpres.md.

По данным Министерства образования и исследований, в 27-й Балканской олимпиаде юниоров по математике приняли участие 105 школьников из 18 стран.

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