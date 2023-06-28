Учащиеся Молдовы завоевали четыре бронзовые медали на Балканской олимпиаде по математике

Учащиеся Молдовы завоевали четыре бронзовые медали на Балканской олимпиаде по математике

Сборная Республики Молдова завоевала четыре бронзовые медали на Балканской математической олимпиаде среди юниоров, которая проходила в Тиране (Албания) с 23 по 28 июня.

Бронзовые медали получили Владислав Смокинэ и Даниэль Пуриче (лицей “Оризонт” в Кишинёве), Андрей Танас (столичный лицей “Михай Витязул”) и Давид Поляков (лицей “Да Винчи” в Кишинёве), передаёт moldpres.md.

По данным Министерства образования и исследований, в 27-й Балканской олимпиаде юниоров по математике приняли участие 105 школьников из 18 стран.

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