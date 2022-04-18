Убытки столичного общественного транспорта составляют около 46 млн леев

Городской автобусный парк и Управление электротранспорта Кишинёва зарегистрировали убытки в размере около 46 млн леев. Начальник Управления транспорта и путей сообщения столицы Виталие Михалаке заявил, что эти два предприятия несут потери в связи с повышением цен на топливо и электроэнергию.

– За первые три месяца 2022 года из-за повышения цен на топливо и электроэнергию муниципальные предприятия пассажирского транспорта зафиксировали убытки в размере 46 млн леев, – сказал Михалаке.

В то же время он уточнил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте сделает предприятия прибыльными, передаёт moldpres.md.

Ранее примария Кишинёва представила Методологию расчёта стоимости проезда в общественном транспорте, согласно которой цена поездки в троллейбусе или автобусе должна составлять шесть леев.