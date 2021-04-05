Уборку в центре Кишинёва будут проводить по вечерам

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Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства разрабатывает график работы специальных уборочных машин в историческом центре города в вечернее время, когда, как правило, там нет припаркованных на проезжей части автомобилей. Об этом сообщил начальник управления Ион Бурдюмов на заседании примарии.

Он отметил, что в этом году больше внимания будет уделено выбору мест для размещения новых площадок для сбора мусора. При этом продолжится процесс герметизации мусоропроводов внутри жилых многоквартирных домов.

Глава управления также сказал, что в секторе Чеканы доступ специальных машин для вывоза мусора ко многим контейнерным мусорным площадкам затруднён из-за проблем с проездом во дворы. Но, как только начнутся работы по асфальтированию, проблемы будут устранены, уточнил Бурдюмов.

Что касается совместного с Национальным экологическим фондом проекта, то на этот год продлен контракт на 10 подземных платформ. Одна из них будет готова к концу недели, передаёт ipn.md.

Ион Бурдюмов уточнил, что на прошлой неделе в уборке города ежедневно были задействованы в среднем 416 человек, в механизированной уборке – 10 машин, а в вывозе мусора – 25 тракторов и самосвалов.

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