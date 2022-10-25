Убивший 2-летнего ребенка мужчина проведет 13 лет за решеткой

Убивший 2-летнего ребенка мужчина проведет 13 лет за решеткой

Мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве 2-летнего ребёнка, приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии закрытого типа. Решение было вынесено вчера судом сектора Буюканы.

По данным пресс-службы прокуратуры, трагедия произошла в октябре прошлого года в столичном секторе Чеканы. Девушка со своим сожителем приглядывали за 2-летней девочкой по просьбе матери. В ходе расследования было установлено, что они нанесли ребёнку множественные удары ручкой и вилкой в затылочную часть и спину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Тело ребенка отнесли и оставили в лесополосе на улице Узинелор.

Напомним, что в апреле этого года суд приговорил соучастницу убийства к 12 годам лишения свободы.

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