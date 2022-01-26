Убившие двухлетнюю девочку сожители предстали перед судом

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Сегодня судьи решат, будет ли продлён 30-дневный арест для 19-летней девушки и её сожителя, обвиняемых в убийстве девочки, пишет protv.md.

Напомним, трагедия произошла 27 октября. Мать оставила ребёнка 1 года и 10 месяцев под присмотром 19-летней знакомой, однако та вместе с сожителем жестоко расправились с малышкой. По данным правоохранительных органов, тело несовершеннолетней нашли в лесу с черепно-мозговой травмой и повреждениями внутренних органов. 3 ноября оба подозреваемых были заключены под стражу.

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