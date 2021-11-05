Убиты с особой жестокостью: тела двух парней нашли в лесу в Фалештах

Убиты с особой жестокостью: тела двух парней нашли в лесу в Фалештах

Жители Бельц 25 и 26 лет находились в розыске с начала недели. 

На телах молодых людей обнаружили множественные признаки насильственной смерти. В результате следственных мероприятий подозреваемые в убийстве были идентифицированы и задержаны. Ими оказались четверо молодых людей, проживающих в северных районах страны, передаёт deschide.md.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md