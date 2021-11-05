Убиты с особой жестокостью: тела двух парней нашли в лесу в Фалештах

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Жители Бельц 25 и 26 лет находились в розыске с начала недели.

На телах молодых людей обнаружили множественные признаки насильственной смерти. В результате следственных мероприятий подозреваемые в убийстве были идентифицированы и задержаны. Ими оказались четверо молодых людей, проживающих в северных районах страны, передаёт deschide.md.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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