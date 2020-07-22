Убить рыбу

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О том, почему в водоёмах Молдовы случается массовый мор их обитателей

Эволюция рыб продолжается несколько миллионов лет. За это время они идеально приспособились к условиям обитания и выработали хороший иммунитет ко многим болезням. Все их недуги сейчас в абсолютном большинстве проявляются по причине грубых нарушений условий их содержания. И да, рыбы тоже страдают от жары, хотя и живут в воде.

Пир для пеликанов

В середине июня в СМИ практически одновременно появились сообщения о массовой гибели рыбы в реке Куболта Окницкого района и в водоёме близ гагаузского села Конгаз. Что касается первого случая, то, как пояснили специалисты, речь шла о небольшом заброшенном сельском пруде, никакого отношения к реке не имеющего, иначе действительно можно было бы говорить об экологической катастрофе.

В Конгазе представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) никаких вредных веществ в водоёме не обнаружили – рыба просто задохнулась, а на юге республики её успешно съели пеликаны. По статистике, более 90% всех случаев гибели и заболеваний рыб в той или иной степени связаны с дефицитом кислорода.

Как уточнил администратор фирмы «IHTIOGRUP» SRL Аксентий Мереуцэ, в большинстве случаев, когда речь идёт о гибели рыбы, можно с уверенностью утверждать, что это случилось по вине человека. Если говорить о закрытых водоёмах, то очень часто арендаторы просто перезарыбляют их. Добавляются и другие факторы, в том числе и природные явления. Уровень кислорода в воде должен составлять 4 – 8 мг на литр. Если этот показатель падает ниже единицы, наблюдаются заморные явления. Но бывают и другие причины – например попадание в водоёмы во время дождей химикатов с полей. В любом случае всегда нужно проводить полный гидрохимический анализ.

– Самый сложный период для рыбоводов – летний зной, который провоцирует бурное развитие сине-зелёных водорослей, в ночное время интенсивно поглощающих кислород, – поясняет Аксентий Мереуцэ. – Чтобы этого не происходило, в воду добавляют хлорную известь, которая осаждает органику. Но опять же, делать это нужно очень осторожно, с учётом всех нормативов, иначе хлором можно отравить многие живые организмы, в первую очередь – рыбу.

Если периодически проводить анализ воды в озёрах и реках, всегда можно предугадать и предупредить негативные ситуации. То, что сейчас происходит, – это так называемое свободное предпринимательство, часто граничащее с бесхозяйственностью.

Свободная бесхозяйственность

Эксперты утверждают, что в последние годы рыбное хозяйство испытывает дефицит квалифицированных кадров. В советское время на весь СССР было всего два технических института рыбной промышленности и хозяйства, в которых по национальной программе учились и ребята из Молдавии. Можно было получить необходимое образование и в молдавских вузах. К слову, и сейчас есть такая возможность, только желающих мало.

Заведующий лабораторией селекции и воспроизводства объектов аквакультуры Центра по исследованию водных генетических ресурсов «Аквагенресурс» доктор биологии Василий Доманчук считает, что заморы рыбы в водоёмах – результат хозяйственной деятельности, поскольку арендаторы и владельцы озёр не соблюдают нормативы и рекомендации специалистов. В результате ежегодно теряются десятки, а то и сотни тонн промысловой пресноводной рыбы, которая является ценным продуктом.

– Если периодически проводить анализ воды в озёрах и реках, всегда можно предугадать и предупредить негативные ситуации. То, что сейчас происходит, – это так называемое свободное предпринимательство, часто граничащее с бесхозяйственностью, – говорит Василий Доманчук. – В Европе люди, решившие работать в рыбном хозяйстве, проходят специальную подготовку, и им выдают удостоверения о том, что они имеют право заниматься разведением и выращиванием рыбы. У нас же очень часто бизнесмены берут в аренду пруды, имея смутное представление о самом процессе. С нами сотрудничает более 250 фермеров, занимающихся рыбным хозяйством, и у них ничего плохого не происходит, как и в любой отрасли агропромышленного комплекса, где прислушиваются к мнению учёных.

Убытки плюс штраф

Если в каком-то водоёме страны и произошёл массовый замор рыбы, туда обязательно прибывают представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, чтобы выяснить причину произошедшего. Но именно с наступлением жаркого времени года работы у сотрудников ANSA прибавляется, а результаты исследований бывают самыми разными. Если ущерб нанесён другими лицами (например, в водоём по чьей-то вине попали вредные вещества), владелец имеет право потребовать возмещения убытка. И вот тут возникает другой вопрос: а если действия хозяина водоёма привели к гибели его обитателей, должен ли он сам нести за это ответственность?

– Если владелец водоёма нарушил технологию, то даже при условии, что он понёс убытки, мы можем и должны наложить штраф, указанный в Кодексе об административных правонарушениях, – поясняет завуправления здоровья и благополучия животных ANSA Виталий Карауш. – Но каждый случай рассматривается индивидуально, учитывается степень вины. Бывают ситуации, когда и наши инспекторы не всегда докапываются до истины или допускают неточности в составлении актов. Дела передаются в судебные инстанции. Так что у наших юристов много работы.

В целом такая отрасль, как рыбное хозяйство, выпала из списка приоритетов государственных программ. Вроде как неперспективно. Да, Молдова не богата озёрами, но у нас ещё сохранились реки, о рыбном богатстве которых слагались легенды. Впрочем, с учётом высокой конкуренции мы не можем отправлять «живое серебро» на экспорт. Но очень хочется, чтобы этот важный продукт стал доступен всем жителям Молдовы.

Наталья Устюгова

Мнение эксперта

Не естественный процесс

Дмитрий Булат, доктор биологических наук, заведующий лабораторией ихтиологии и аквакультуры Института зоологии:

– Если говорить о закрытых водоёмах, то в большинстве случаев рыба погибает в неухоженных озёрах. Арендаторы гонятся за прибылью, не обращая внимания на элементарные правила производства. К примеру, толстолобик питается фитопланктоном. Чтобы его было больше, в воду добавляют селитру и суперфосфат, но нередко перебарщивают. В итоге из-за бурного развития растительности и нехватки кислорода рыба гибнет. Кроме того, сине-зелёные водоросли при цветении выделяют цианотоксины, которые могут вызвать болезни нервной системы у высших позвоночных обитателей водных систем. Особенно опасна гаффская болезнь (алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия), которой через рыбу может заразиться и человек. Благо в Молдове вспышек этого опасного заболевания давно не наблюдалось.

Что касается рек, то, как и в озёрах, во время дождей живые организмы могут погибать из-за попадания смывов с полей и садов, обработанных ядохимикатами. Но в реках вода быстро самоочищается, поэтому этот фактор не может серьёзно повлиять на её качество.

В каждой водной среде – свой набор редких видов, из них 24 занесены в Красную книгу. Рыбе очень не нравится резкая смена погоды. Но ещё хуже – это сброс холодной воды в Днестр, что влияет на размножение микроорганизмов, являющихся кормовой базой для рыб. Большой урон наносят ГЭС: уровень воды в водохранилищах и реках в течение дня может упасть на

1–2 метра. Если это происходит во время нереста, икринки, оказавшись на поверхности, погибают. Промыслово ценные крупные виды рыб исчезают в том числе из-за браконьерского лова.

То, что некоторые виды заменяются другими, – это естественный процесс, который наблюдается тысячелетиями. Не нормально, что эта смена происходит стремительно, в течение нескольких десятилетий. В итоге может остаться несколько видов, способных адаптироваться к любым условиям. По биомассе ситуация будет не самая худшая, но мы можем потерять видовое разнообразие. И это уже будет катастрофа.

Комментарий

На крючке у хозяев озёр

Григорий Скутару, житель Кишинёва:

– В советское время тоже были рыбхозы, но посидеть с удочкой можно было на берегу любого водоёма, а рыба росла в естественной среде. Сейчас она живёт в искусственных условиях и принадлежит только хозяевам озёр. Рыболовы-любители вынуждены платить за своё хобби, и это удовольствие сейчас очень дорогое. По моим наблюдениям, видовое разнообразие в коммерческих водоёмах немного расширилось. Всё зависит от хозяина, в том числе и качество продукции. Изредка встречается рыба с явными признаками болезней – например со следами кровоподтёков. Необязательно что это, к примеру, краснуха. Чаще всего это поражение паразитическими рачками – явление не опасное, но неприятное. Если мы вынуждены платить за своё увлечение, хочется, чтобы рыба была здорова.